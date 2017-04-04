04.04.2017 (05:40)

Военнослужащие ВВО потушили лесной пожар в Забайкальском крае

3 апреля с.г. в 100 километрах юго-западнее города Читы в Ингодинском районе силами нештатной пожарной команды одного из соединений ВВО был оперативно локализован и затем потушен лесной пожар площадью около 5 гектар.

Для тушения пожара было направлено 40 военнослужащих и две автоцистерны на базе автомобиля повышенной проходимости «Урал».

В соединениях и воинских частях ВВО приняты комплексные профилактические меры по противопожарной безопасности.

В военных подразделениях пожарные команды и расчеты находятся в состоянии постоянной готовности, в том числе, при необходимости оказать помощь местному населению.

В состав внештатных пожарных команд, сформированных в воинских частях, входит от 20 до 40 человек личного состава и техника высокой проходимости.

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