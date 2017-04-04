04.04.2017 (06:06)

Армейская авиация ВВО приступила к мониторингу пожароопасных территорий в Забайкальском крае

Вертолеты армейской авиации Восточного военного округа Ми-8 АМТШ приступили к мониторингу пожароопасных территорий в Забайкальском крае. Первые мониторинговые полеты экипажи армейской авиации совершили в район Ингодинского лесничества Забайкальского края, где в настоящее время зафиксированы очаги лесных пожаров.

Всего на пожароопасный период в Восточном военного округе для оказания помощи в тушении пожаров спланировано 10 вертолетов Ми-8 АМТШ с водосливными устройствами ВСУ-5 и два самолета Ан-26, дислоцированные на аэродромах Восточного военного округа в Приморском, Хабаровском и Забайкальском краях.

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