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04.04.2017 (06:06)

Армейская авиация ВВО приступила к мониторингу пожароопасных территорий в Забайкальском крае

Вертолеты армейской авиации Восточного военного округа Ми-8 АМТШ приступили к мониторингу пожароопасных территорий в Забайкальском крае. Первые мониторинговые полеты экипажи армейской авиации совершили в район Ингодинского лесничества Забайкальского края, где в настоящее время зафиксированы очаги лесных пожаров.

Всего на пожароопасный период в Восточном военного округе для оказания помощи в тушении пожаров спланировано 10 вертолетов Ми-8 АМТШ с водосливными устройствами ВСУ-5 и два самолета Ан-26, дислоцированные на аэродромах Восточного военного округа в Приморском, Хабаровском и Забайкальском краях.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Вертолеты , Восточный военный округ , Пожарная безопасность
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