04.04.2017 (05:30)

На Камчатке началась подготовка средств навигационного оборудования к летним условиям эксплуатации

Камчатские специалисты гидрографической службы приступили к техническому обслуживанию средств навигационного оборудования на материковых и островных зонах Берингова и Охотского морей для перехода к летним условиям эксплуатации.

В ходе работы будут проверены светооптические приборы, фокусировка, замена ламп и источников питания, а также проведен ремонт после зимы плавучих, береговых знаков и огней, автоматизированных маяков в зоне своей ответственности.

Всего планируется обслужить более 130 различных средств навигационного оборудования. Для выполнения этой задачи будут задействованы специальные суда и катера Камчатского района гидрографической службы.

Самой северной точкой обслуживания средств навигационного оборудования будет мыс Наварин на полуострове Камчатка, самой южной точкой станет северокурильский остров Матуа.

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