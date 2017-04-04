04.04.2017 (05:30)
На Камчатке началась подготовка средств навигационного оборудования к летним условиям эксплуатации
Камчатские специалисты гидрографической службы приступили к техническому обслуживанию средств навигационного оборудования на материковых и островных зонах Берингова и Охотского морей для перехода к летним условиям эксплуатации.
В ходе работы будут проверены светооптические приборы, фокусировка, замена ламп и источников питания, а также проведен ремонт после зимы плавучих, береговых знаков и огней, автоматизированных маяков в зоне своей ответственности.
Всего планируется обслужить более 130 различных средств навигационного оборудования. Для выполнения этой задачи будут задействованы специальные суда и катера Камчатского района гидрографической службы.
Самой северной точкой обслуживания средств навигационного оборудования будет мыс Наварин на полуострове Камчатка, самой южной точкой станет северокурильский остров Матуа.