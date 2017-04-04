04.04.2017 (03:50)

Морской авиации Тихоокеанского флота — 85 лет

4 апреля 1932 г., при штабе Морских сил Дальнего Востока был создан отдел морской авиации. Боевое крещение авиация ТОФ получила в августе 1938 года во время ожесточенных боев у озера Хасан. Авиаторы-тихоокеанцы с честью выполнили приказ и по разгрому милитаристской Японии. До конца войны ВВС ТОФ потопили свыше 30 транспортов, два эсминца и четыре танкера.

За мужество, отвагу и боевые заслуги восемь частей были преобразованы в гвардейские, две дивизии и три полка удостоены почетных наименований. Пятнадцати авиаторам было присвоено звание Героя Советского Союза. В послевоенный период авиация Тихоокеанского флота стала реактивной, всепогодной, ракетоносной.

Сегодня морская авиация Тихоокеанского флота состоит из истребительной, противолодочной, транспортной и специальной авиации и базируется на аэродромах в Приморском, Хабаровском и Камчатском краях. Морские лётчики Тихоокеанского флота достойно продолжают боевые традиции летчиков-фронтовиков. Ежедневно подразделения морской авиации флота выполняют задачи по поисково-спасательному обеспечению деятельности сил флота, десантированию подразделений морской пехоты и специальных групп, ведению воздушной разведки в интересах сил флота, обеспечению испытаний новейших образцов вооружения и военной техники и осуществляют воздушную перевозку личного состава. Кроме того, экипажи морской авиации отрабатывают учебно-боевые задачи по поиску и слежению за подводными лодками условного противника, а также практические бомбометания и стрельбы по воздушным морским и наземным целям.

В 2016 году общий налёт экипажей морской авиации Тихоокеанского флота в сравнении с 2015 годом увеличился на 10 процентов и превысил 7 тысяч часов. Летчиками флота выполнено около 300 противолодочных задач, более 200 бомбометаний, около 100 торпедометаний, свыше 80 задач по постановке мин, а также ряд пусков управляемых ракет по различным целям. Экипажами транспортной авиации флота выполнено около 500 десантирований личного состава общим количеством более 10000 человек.

Так же по итогам 2016 года летчики морской авиации Тихоокеанского флота признаны первыми по противолодочной подготовке, ведению воздушного боя и отработке учебных задач минных постановок, за что были награждены призами главнокомандующего Военно-Морским Флотом.

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