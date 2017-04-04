04.04.2017 (05:05)

На Камчатке военные психологи провели мастер-классы для моряков-подводников и снайперов морской пехоты

В учебном центре подводных сил ТОФ для участников сбора был проведен мастер-класс по теме «Психологическая подготовка личного состава для выполнения легководолазной подготовки при выходе из аварийной подводной лодки». Военные психологи изучали практический опыт специальной подготовки экипажей атомных подводных лодок при борьбе за живучесть корабля при возгорании и поступлении воды в отсек, а также при осуществлении аварийного выхода личного состава подводного крейсера через торпедные аппараты.

На полигоне береговых войск камчатской группировки «Радыгина» изучались практические методы по психологической подготовке снайперского подразделения, с элементами телесно-ориентированной терапии для восстановления психо-эмоционального состояния военнослужащих при выполнении задач по предназначению.

Всего к мероприятию было привлечено более 30 специалистов. В ближайшее время участники сбора опробуют новые методики психологической работы в ходе различных учений Восточного военного округа.

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