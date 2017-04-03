03.04.2017 (23:59)

Под Витебском началась активная фаза совместного белорусско-российского учения

По замыслу учения в один из районов Витебской области вторглись диверсионно-разведывательные группы и незаконные вооружённые формирования условного противника численностью до 20 человек. Батальонной-тактическая группа блокировала занятый НВФ объект.

Десантники осуществили доразведку огневых точек банды террористов. В непосредственной близости с бандитами был установлен контакт. В качестве «переговорщика» выступил один из офицеров соединения.

Однако экстремисты не пошли на названные условия и не только не прекратили огонь, но его повсеместно активизировали.

После этого совместные белорусско-российские десантные подразделения были вынуждены приступить к штурму здания. Для этого предпринимаются следующие действия: бронемашины выбивают ворота объекта. Всё это происходит под огнём зенитной артиллерии условного противника.

Для подавления огня зенитной установки командир бтгр принял решение на применение артиллерии.

Гаубицы Д-30 незамедлительно вступили в бой. В результате массированного огня артиллерии зенитная установка противника была уничтожена. Гаубичную батарею поддержал миномётный взвод, который открыл огонь по заранее выявленным точкам условного противника.

Выходе этой фазы учения были использованы снайперы. Их роль в уничтожении членов НВФ - ключевая. Работа снайперов позволила усилить огонь по огневым точкам условного противника.

После этого штурмующие подразделения, воспользовавшись ослаблением бандитов, предпринимают атаку здания. Десантники уничтожают большинство противоборствующих сил, после чего проводится разминирование всех помещений объекта.

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