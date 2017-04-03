03.04.2017 (22:10)

Главное командование Сухопутных войск приступило к контрольной проверке соединений и воинских частей ЦВО

В ходе контрольной проверки за зимний период обучения 2017 учебного года комиссия Главного командования Сухопутных войск в период с 3 по 14 апреля проверит и оценит уровень боевой подготовки соединений, воинских частей и подразделений общевойскового объединения Центрального военного округа, дислоцированного в Поволжье.

В числе проверяемых дисциплин – огневая, тактическая, тактико-специальная подготовка; вождение боевых машин и автомобилей; РХБЗ, инженерная, физическая, военно-медицинская, разведывательная и строевая подготовка.

Одним из вопросов в ходе контрольной проверки станет проверка способности выполнить учебно-боевую задачу батальонно-тактической группой в одном из общевойсковых соединений.

Кроме того, комиссия главкомата Сухопутных войск проведет анализ системы организации работы должностных лиц по руководству боевой подготовкой в подчиненных соединениях.

Офицеры Главного командования Сухопутных войск проверят состояние профессионально-должностной подготовки военнослужащих всех категорий от офицеров до сержантов включительно в управлениях соединениях, воинских частях и подразделениях.

Рабочую группу возглавляет заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками – генерал-полковник Александр Ленцов.

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