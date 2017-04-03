03.04.2017 (21:46)

Электронные карты призывника «Паспорт» будут интегрированы в систему контроля за питанием военнослужащих

В текущем году электронные карты «Паспорт», которыми обеспечены все 275 тысяч призывников 2016 года, будут интегрированы в действующую систему контроля управления доступом на объекты Минобороны и заказа питания военнослужащих. Это позволит эффективно планировать расходы в звене воинская часть, армия, округ.

Система контроля питания установлена в 729 столовых и уже позволила сэкономить порядка 700 млн рублей.

Система «Паспорт» охватывает все время нахождения гражданина Российской Федерации на воинском учете, включая первоначальную постановку гражданина на воинский учет, период призыва и прохождения военной службы и период пребывания в запасе.

Нововведение реализовывается в рамках программы «Эффективная армия», которая объединяет приоритетные инвестиционные, социальные, научно-технические и инновационные проекты в области тылового обеспечения, строительства и социального обеспечения военнослужащих, результат реализации которых рассматривается, в том числе, с точки зрения эффективности расходования бюджетных средств.

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