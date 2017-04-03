03.04.2017 (23:05)

В ЮВО на полигоне Прудбой начался окружной этап конкурсов «Суворовский натиск», «Танковый биатлон» и «Снайперский рубеж»

В этом году свое мастерство на лучшем полигоне страны – Прудбое – будут демонстрировать более 150 военнослужащих частей и соединений Южного военного округа. В состязаниях принимают участие порядка 40 единиц военной техники.

Армейские соревнования торжественно открыл командующий войсками Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников.

Посмотреть на состязания военных на полигон Прудбой приехали активисты патриотических молодежных движений, в том числе «Юнармии». В своей речи командующий войсками ЮВО Александр Дворников подчеркнул, что всеармейские игры стали неотъемлемой частью подготовки солдат и офицеров. Состязания имеют большое значение для патриотического воспитания молодежи.

– На соревнованиях участники показывают высокий уровень боевого мастерства, – отметил командующий. – Экипажи и расчеты Южного военного округа ежегодно входят в состав российской команды, представляя страну на соревнованиях международного уровня.

По словам Александра Дворникова, военнослужащие Южного военного округа в прошлом году занимали ведущие места в 10 конкурсах. Планку опускать нельзя, тем более что в этом году впервые будет новый конкурс «Военное ралли», его старт пройдет в Волгограде, а финиш – на полигоне Прудбой.

К участию в окружных состязаниях в ходе отборочных конкурсов в воинских частях, бригадах и армиях ЮВО отобраны лучшие экипажи танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2. 16 лучших экипажей танков Т-72Б3 и 16 экипажей боевых машин пехоты БМП-2 продемонстрируют боевую мощь своих машин.

Профессионалы приехали на волгоградский полигон из частей, дислоцированных на территориях республик Крым, Северная Осетия – Алания, Дагестан и Чечня, Ставропольского и Краснодарского краев, Волгоградской области, а также из российских военных баз в Армении, Южной Осетии и Абхазии.

Первый этап соревнований начался с так называемого «динамического показа». Первыми на огневые позиции стала выдвигаться артиллерия – 152-мм самоходные артиллерийские установки 2С19М1«Мста-С». Над полигоном пролетели самолеты Су-24 и Су-25СМ. Авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по переднему краю условного противника, а затем перед его фронтом поставили дымовую завесу.

Затем стрельбу танкового взвода из пулеметов и пушек по воздушным и наземным целям показали танкисты на новых танках Т-90С. Следом мощь орудий продемонстрировал мотострелковый взвод на боевых машинах БМП-3.

«Противник» предпринял контратаку, но был остановлен огневым налетом реактивных систем залпового огня «Торна-Г» и точным огнем 120-мм самоходных орудий 2с34 «Хоста». Над полем боя кружили вертолеты Ми-8АМТШ, из которых десантировалось разведывательное подразделение. Место десантирования прикрывали вертолеты Ми-35, нанося удары неуправляемыми ракетами по «противнику». Завершился «динамический показ» выступлением разведывательного подразделения с демонстрацией приемов армейского рукопашного боя.

Состязания на полигоне Прудбой, которые являются подготовкой к Международным армейским играм «АРМИ-2017», продлятся до 7 апреля.

Участникам еще предстоит преодолеть наземные и водные препятствия. Снайперы должны поразить различные типы мишеней на удалении от 900 до 2200 метров. При этом для каждой из мишеней предусмотрен определенный боеприпас. Это управляемый снаряд, штатный снаряд и боеприпасы крупнокалиберного пулемета «Корд». Специально для проведения данных соревнований на полигоне оборудованы две трассы протяженностью 6,1 и 3 км.

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