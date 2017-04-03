03.04.2017 (21:42)
В Минобороны планируется применять беспилотники для борьбы с лесными пожарами
Летом 2017 года в одном из регионов Дальнего Востока, в рамках экспериментальной программы, будет развернута первая группировка автономных беспилотников, предназначенная для борьбы с лесными пожарами.
Применение беспилотных летательных аппаратов поможет решить вопросы раннего обнаружения очагов пожаров, особенно на участках местности, на которых использование традиционных методов ограничено особенностями климата, рельефа и инфраструктуры связи.
«По предварительным оценкам, внедрение беспилотников позволит сократить время обнаружения лесного пожара до 30 минут с момента возникновения на площади возгорания от 0.1 га, что может стать лучшим результатом на мировом уровне», - отметил советник начальника ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России Иван Петров.
В части развития автоматизированных систем раннего обнаружения лесных пожаров, и в качестве основы для их мониторинга будет использоваться автоматизированная информационная система "Оборонлес".