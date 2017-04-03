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03.04.2017 (20:45)

Истребительная авиация Центрального военного округа пополнилась новыми МиГ-31БСМ

Партия из шести новых истребителей-перехватчиков МиГ-31БСМ поступила по гособоронзаказу на вооружение 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа.

Самолеты усилили истребительный авиационный полк, базирующийся в Пермском крае, летный и инженерно-технический состав которого прошел обучение в Липецком авиацентре.

Сверхзвуковой истребитель МиГ-31БМ обладает современной системой управления, дальность обнаружения цели достигает 320 км, поражения - 280 км.

Самолет способен одновременно поражать 6 и сопровождать до 10 воздушных целей.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ
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