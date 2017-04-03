03.04.2017 (20:10)

Спортсмен ЦСКА Дмитрий Колтаков стал чемпионом мира в мотогонках на льду

Вчера в Херенвене (Нидерланды) завершился финальный этап 52-го личного чемпионата мира 2017 года по мотогонкам на льду. Победу по итогам всех раундов турнира одержал армейский спортсмен Дмитрий Колтаков.

В финале соревнований приняли участие 18 мотогонщиков на льду из Австрии, Германии, Голландии, России, Финляндии, Чехии и Швеции. Колтаков подошел к финальному этапу с 10-очковым преимуществом, которое только увеличилось в заключительных гонках. Результат армейца по итогам личного чемпионата мира – 185 очков. Второе место занял Игорь Кононов (170), третье – Дмитрий Хомицевич (154).

В первую пятерку общего зачета личного чемпионата мира вошли еще два россиянина: Динар Валеев стал четвертым (135), а Данил Иванов – пятым (106).

Таким образом, Колтаков стал двукратным чемпионом мира – он вернул себе титул сильнейшего мотогонщика на льду, который в прошлом году уступил соотечественнику Хомицевичу.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице