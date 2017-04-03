03.04.2017 (19:47)

Более 8 тыс. новобранцев будет направлено в соединения РВСН в ходе весеннего призыва

В ходе весеннего призыва 2017 года для комплектования соединений и воинских частей Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) будет направлено более 8 тыс. новобранцев.

Численность военнослужащих по призыву постепенно снижается в связи с ежегодным увеличением количества военнослужащих по контракту. Это и позволило РВСН в условиях демографического кризиса, не снижая боеготовность войск, поддерживать укомплектованность войск военнослужащими.

В ходе нынешней призывной кампании около 2,5 тыс. новобранцев будут направлены в учебные центры для подготовки на должности младших специалистов.

Около 200 человек планируется набрать из системы начального профессионального образования на такие специальности как телефонисты, медики, повара.

Стабильным источником новых кадровых ресурсов для РВСН является сеть филиалов ДОСААФ России. В числе граждан, прошедших подготовку в ДОСААФ России и предназначенных для прохождения военной службы в воинских частях РВСН, – около 1,3 тыс. специалисты по эксплуатации автомобильного транспорта.

Новобранцы для РВСН будут направляться из всех регионов Российской Федерации, кроме Калининградской области, Республики Крым и Дальнего Востока.

При комплектовании соединений и частей РВСН в основном будет соблюдаться территориальный принцип, т.е. новобранцы будут служить недалеко от своих регионов, областей.

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