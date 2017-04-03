03.04.2017 (20:25)

Более 57 тыс. юношей будет призвано из субъектов РФ, где дислоцированы войска ЦВО

В ходе весенней кампании из регионов в зоне ответственности Центрального военного округа (ЦВО) будет призвано 57 тыс. человек – на 13% меньше, чем осенью 2016 года. Об этом сообщил начальник организационно-мобилизационного управления ЦВО генерал-майор Александр Линьков.

«Количество призывников уменьшилось в связи с ростом среди новобранцев доли военнослужащих по контракту, – объяснил генерал-майор Александр Линьков. – В армию требуются специалисты, в первую очередь это касается тех, кто прошел обучение в учреждениях ДОСААФ или имеет военно-учетные специальности, полученные в средних учебных заведениях».

Более 3,5 тыс. призывников будут отправлены к месту службы шестью воинскими железнодорожными эшелонами, двумя рейсами военно-транспортной авиации, остальные – автомобильным транспортом. «На альтернативную воинскую службу весной 2017 года будет призвано 350 молодых людей, в основном они будут проходить службу в медицинских учреждениях и на почте», – резюмировал офицер.

ЦВО дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов России. Кроме того, в состав округа структурно входит ряд заграничных объектов – 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная база Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

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