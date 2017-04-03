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03.04.2017 (18:54)

В Новороссийске состоялась встреча командующего Черноморским флотом с командующим ВМС Турции

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Сегодня в рамках неофициального визита в Новороссийск отряда боевых кораблей военно-морских сил (ВМС)  Турции в составе фрегата «Барбарос» и корвета «Бююкада» состоялась рабочая встреча командующего Черноморским флотом (ЧФ) адмирала Александра Витко с командующим ВМС Турецкой Республики адмиралом Вейселем Кёселе.

В ходе беседы адмирал Александр Витко подчеркнул, что на протяжении веков военные моряки России и Турции защищают интересы своих стран. «В одних и тех же морях на одних и тех же ветрах, как говорится на флоте, на глазах друг у друга», –  сказал командующий ЧФ.

«Но есть задачи, которые мы должны решать плечом к плечу, в полном взаимодействии – это вопросы, проблемы региональной безопасности. Здесь совместные усилия просто необходимы. Мы рады сегодня встречать в Новороссийске наших турецких партнеров. Уверен, что у нас сложится традиция обмена такими дружескими заходами. У наших стран есть общие интересы, и мы обязаны совместно обеспечить их надежную защиту»,–  заявил адмирал Александр Витко.

В свою очередь, адмирал Кёселе поблагодарил своего российского коллегу за теплый приём,  хорошо организованную встречу отряда кораблей ВМС Турции и выразил уверенность в том, что сотрудничество двух флотов будет развиваться и выходить на новый уровень.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Международная деятельность
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