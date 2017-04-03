03.04.2017 (17:22)
Представители Минобороны России примут участие в российско-китайских консультациях по военно-мемориальной тематике
С 5 по 9 апреля представители Минобороны России примут участие в российско-китайских межмидовских консультациях по военно-мемориальной тематике, которые пройдут в Пекине.
Об этом сообщил начальник Управления Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества Владимир Попов.
Основная цель консультаций — обсуждение проекта нового двухстороннего межправительственного Соглашения по воинским захоронениям.
Кроме того, представители Минобороны России посетят российские воинские захоронения в районах города Далянь, Люйшунькоу и Цзиньчжоу.
Управление Министерства обороны Российской Федерации по увековечению памяти погибших при защите Отечества
Метки: