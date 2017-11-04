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04.11.2017 (22:05)

Мобильные «Ярсы» и «Тополя» будут переведены на зимний режим эксплуатации

В воинских частях и соединениях Ракетных войск стратегического назначения проводится комплекс мероприятий по переводу вооружения, военной и специальной техники, парков, складов и материально-технической базы на режим зимней  эксплуатации. Сезонное техническое обслуживание пройдут военная и специальная техника (ВВСТ), находящаяся на вооружении РВСН, начиная от легковых автомобилей и заканчивая автономными пусковыми установками. Проведение данного обслуживания значительно увеличивает вероятность безотказной работоспособности узлов, агрегатов и систем военной техники.

В ходе перевода ВВСТ на зимний режим эксплуатации будет обслужено более 7000 единиц техники. Проверку работоспособности агрегатов, электрических и информационных систем вооружения и специальной техники, различные регулировки, замену масел, смазок, охлаждающей жидкости выполнят около 2000 военнослужащих соединений и воинских частей РВСН.

Для проведения работ в пунктах технического обслуживания и ремонта (ПТОР) парков соединений и частей развернуто более 500 рабочих мест и постов обслуживания.

По результатам перевода командованием соединений и частей будут проведены смотры готовности ВВСТ и парков к эксплуатации в зимних условиях.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
РВСН
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