03.02.2017 (10:30)

Экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-8АМТШ авиасоединения ВВО выполнили боевые стрельбы и бомбометание на полигоне под Хабаровском

Экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-8АМТШ авиационного соединения армейской авиации Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Хабаровске, провели боевые стрельбы на специализированном полигоне Святогорье.

В ходе летно-тактического учения, которое проводилось как днем, так и в темное время суток, пилоты отработали нанесение ударов неуправляемыми авиационными ракетами и авиабомбами по малоразмерным наземным целям, имитирующим огневые точки условного противника.

Все летные задания выполнены на оценку «хорошо». Экипажи, добившиеся лучших результатов, будут представлены к участию в первом отборочном этапе всеармейского конкурса «Авиадартс», который начнется в летных соединениях ВВО в марте.

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