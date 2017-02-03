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03.02.2017 (10:30)

Экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-8АМТШ авиасоединения ВВО выполнили боевые стрельбы и бомбометание на полигоне под Хабаровском

Экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-8АМТШ авиационного соединения армейской авиации Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Хабаровске, провели боевые стрельбы на специализированном полигоне Святогорье.

В ходе летно-тактического учения, которое проводилось как днем, так и в темное время суток, пилоты отработали нанесение ударов неуправляемыми авиационными ракетами и авиабомбами по малоразмерным наземным целям, имитирующим огневые точки условного противника.

Все летные задания выполнены на оценку «хорошо». Экипажи, добившиеся лучших результатов, будут представлены к участию в первом отборочном этапе всеармейского конкурса «Авиадартс», который начнется в летных соединениях ВВО в марте.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Авиация , Армейская авиация , Вертолеты , Восточный военный округ , ВВС , Боевая подготовка , Авиадартс
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