03.02.2017 (06:03)

Командующий Тихоокеанским флотом проверил готовность дежурных сил авиации и ПВО на Камчатке

В ходе проверки командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц оценил готовность дежурных сил авиации и ПВО Тихоокеанского флота к выполнению задач по охране воздушных и морских границ Камчатского края. Особое внимание было уделено вопросам практических действий дежурного авиационного звена по тревоге и выходом подразделений противовоздушной обороны в назначенные районы с дальнейшим выполнением учебно-боевых задач.

Экипажи морской авиации отработали перехваты и уничтожение воздушных целей, осуществили поиск подводных лодок условного противника. Подразделения ПВО выполнили задачи по отражению условного массированного ракетно-авиационного удара, провели тренировки расчетов по опознаванию и классификации одиночных и групповых воздушных целей на малых и сверхмалых высотах, отработали нормативы по перегрузке ракет на пусковые установки и подготовку их к боевой стрельбе.

К внезапной проверке привлекались экипажи самолетов МиГ-31, Ил-38, корабельные противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ морской авиации Тихоокеанского флота, а также подразделения соединения ПВО флота.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице