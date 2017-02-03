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03.02.2017 (05:53)

Морская авиация Тихоокеанского флота выполняет задачи в морских полигонах

Экипажи палубных вертолетов  Ка-27 авиабазы морской авиации Тихоокеанского флота отрабатывают противолодочные и поисково-спасательные задачи в морских полигонах флота.

В рамках мероприятий боевой подготовки Тихоокеанского флота экипажи противолодочных вертолетов Ка-27ПЛ отработали комплекс задач по поиску, обнаружению, классификации, поддержанию контакта и слежению, а также противодействию подводной лодке с условным применением различных комплексов противолодочного вооружения.

Экипажами поисково-спасательных вертолётов Ка-27ПС, в свою очередь, отрабатывались вопросы оказания помощи терпящим бедствие в море с поиском и последующим подъёмом условно пострадавших с поверхности воды на борт вертолёта.

Полеты выполнялись по установленным маршрутам над акваторией морских полигонов Тихоокеанского флота в светлое и темное время суток в различных метеоусловиях. Выполнению полетов морской авиации предшествовала тщательная подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов к обеспечению задач летной подготовки.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Тихоокеанский флот , Морская авиация
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