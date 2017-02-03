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03.02.2017 (01:10)

Учение с выводом пусковых установок ПГРК «Тополь» на полевые позиции началось в Барнаульском соединении РВСН

В Барнаульском соединении РВСН, дислоцированном в Алтайском крае, началось учение с выводом автономных пусковых установок ПГРК «Тополь» на полевые позиции. Крупногабаритная техника покидает специальные сооружения и приступает к протяжённым маршам в сумеречное и ночное время.

Особое внимание во время практических действий войск будет уделено вопросам противодействия воздушному и наземному противнику, отражения нападений диверсионно-разведывательных групп, сохранения боеспособности и выполнения боевых задач в сложных условиях обстановки.

Расчеты отработают множество задач и вводных, в том числе технических, предусмотрена смена полевых позиций и рассредоточение ракетных дивизионов с преодолением участков условно зараженной местности.

Одной из самых приоритетных задач станет отработка широкого перечня вопросов по поиску, блокированию и уничтожению условных диверсионно-разведывательных формирований в ночное время.

В этом году увеличены сроки несения боевого дежурства на маршрутах боевого патрулирования: почти месяц данные полки проведут на полевых позициях.

К данному мероприятию привлечено около 200 новобранцев, освоивших программу общевойсковой подготовки.

В 2017 году Ракетные войска стратегического назначения проведут более 150 командно-штабных, тактических и специальных учений.  

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
РВСН
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