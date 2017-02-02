Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte
Новости Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

02.02.2017 (20:10)

Комиссия командования РВСН инспектирует Владимирское ракетное объединение

Комплексная группа командования Ракетных войск стратегического назначения во главе с командующим РВСН генерал-полковником Сергеем Каракаевым инспектирует Владимирское ракетное объединение.

Комиссия оценит качество организации плановой боевой учёбы, проверит состояние боевого дежурства в управлении Владимирской ракетной армии, а также изучит систему работы должностных лиц по подготовке кадрового резерва к назначению на основные командно-штабные воинские должности.

В ходе работы генерал-полковник Каракаев лично заслушает командующего Владимирским ракетным объединением о порядке решения приоритетных задач в 2017 году и подготовки управления ракетной армии и Тейковского ракетного соединения к контрольной комплексной проверке комиссией Командования РВСН в марте-апреле этого года. 

Владимирское ракетное первым в РВСН приступило к перевооружению на ракетные комплексы «Тополь-М» и «Ярс» стационарного и мобильного базирования. В настоящее время Тейковское ракетное соединение полностью завершило переоснащение на новейшие комплексы «Тополь-М» и «Ярс».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
РВСН
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false