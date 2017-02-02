02.02.2017 (20:10)

Комиссия командования РВСН инспектирует Владимирское ракетное объединение

Комплексная группа командования Ракетных войск стратегического назначения во главе с командующим РВСН генерал-полковником Сергеем Каракаевым инспектирует Владимирское ракетное объединение.

Комиссия оценит качество организации плановой боевой учёбы, проверит состояние боевого дежурства в управлении Владимирской ракетной армии, а также изучит систему работы должностных лиц по подготовке кадрового резерва к назначению на основные командно-штабные воинские должности.

В ходе работы генерал-полковник Каракаев лично заслушает командующего Владимирским ракетным объединением о порядке решения приоритетных задач в 2017 году и подготовки управления ракетной армии и Тейковского ракетного соединения к контрольной комплексной проверке комиссией Командования РВСН в марте-апреле этого года.

Владимирское ракетное первым в РВСН приступило к перевооружению на ракетные комплексы «Тополь-М» и «Ярс» стационарного и мобильного базирования. В настоящее время Тейковское ракетное соединение полностью завершило переоснащение на новейшие комплексы «Тополь-М» и «Ярс».

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