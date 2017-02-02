02.02.2017 (18:27)

Десантные катера Балтийского флота выполнили боевые стрельбы в море и высадили технику на побережье

Экипажи десантных катеров на воздушной каверне проекта 21820 типа «Дюгонь» Балтийского флота (БФ) в рамках сдачи элементов курсовой задачи выполнили боевые стрельбы по морским и воздушным целям, а затем осуществили высадку бронетранспортеров морской пехоты на полигон Хмелёвка.

В ходе выполнения мероприятий боевой подготовки экипажи провели тренировки по погрузке техники с берега, после чего осуществил переброску и высадку боевой техники на необорудованное побережье. В десантировании было задействовано 6 бронетранспортеров БТР-82А.

Во время выхода в море экипажи кораблей успешно выполнили боевые стрельбы из крупнокалиберных пулеметов КПВТ по морским надводным и воздушным целям.

Быстроходные десантные катера «Денис Давыдов», «Лейтенант Римский-Корсаков» и «Мичман Лермонтов» были включены в боевой состав БФ в 2015 г. С тех пор они успешно выполняют задачи по переброске боевой техники и морского десанта к местам высадки.

Справочно:

Десантные катера проекта 21820 обладают уникальными характеристиками и фактически не имеют аналогов в мире. Они предназначены для скоростной переброски морем и высадки на необорудованное побережье военнослужащих, колесной и гусеничной техники. Высокая скорость катера обеспечивается наличием воздушной каверны на днище, мощными дизелями М507А-2Д и вентилируемыми водометными движителями.

Десантный катер проекта 21820 имеет полное водоизмещение - 280 тонн, наибольшую длину - 45 м, наибольшую ширину - 8,5 м, осадку - 1,9 м, максимальную скорость хода при высоте волны 0,75 м – 35 узлов, максимальную дальность плавания - 500 морских миль, размеры грузового трюма - 27х6,8х2,34 м, максимальную грузоподъемность - 140 тонн.

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