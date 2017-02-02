02.02.2017 (17:48)

Укомплектованность должностей высших офицеров Вооруженных Сил России составляет 95%

Укомплектованность должностей высших офицеров Вооруженных Сил России составляет 95%, это хороший показатель, заявил начальник управления Администрации Президента РФ по вопросам государственной службы и кадров Антон Федоров на специальном сборе начальников кадровых органов Вооруженных Сил РФ.

«Из 730 должностей, подлежащих замещению высшими офицерами, вакантными на сегодня являются только 38, причем по 15 из них уже есть документы и находятся у нас в работе», – сообщил Антон Федоров.

Он подчеркнул, что «к назначению представляются, как правило, опытные профессионально подготовленные кандидаты, качество комплектования обеспечивается принятой в Минобороны многоуровневой системой подбора».

Начальник управления отметил, что «в Минобороны работа с кадрами налажена и успешным образом функционирует».

По его словам, в настоящее время Вооруженные Силы выполняют целый ряд сложных и ответственных задач, что требует постоянного совершенствования структуры должностей высшего командного состава и оперативного решения вопросов подбора руководящих кадров.

«Руководством Минобороны в 2016 году в целом своевременно принимались решения о представлении военнослужащих на должности, освобождения от должностей и увольнения с военной службы», – сказал Антон Федоров.



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