02.02.2017 (17:44)

Состав и дислокация группировок Вооруженных Сил РФ определяются с учетом геополитической ситуации

Боевой и численный состав Вооруженных Сил РФ и дислокация их межвидовых группировок определяются с учетом геополитической обстановки в мире и многообразия угроз для безопасности страны.

Об этом сегодня заявил статс-секретарь – заместитель Министра обороны России Николай Панков на специальном сборе начальников кадровых органов.

«В настоящее время обстановка в мире отличается существенной нестабильностью, многообразием угроз и вызовов, в том числе международного терроризма. Адекватно обстановке Вооруженные Силы России выстраиваются под формат, гарантирующий безопасность нашей страны: меняются боевой и численный состав, дислокация межвидовых группировок, решаемые задачи на оперативно-стратегических направлениях», – сказал Николай Панков.

Замминистра обороны подчеркнул, что в этой связи своевременность и качество кадрового обеспечения войск приобретает сегодня особую роль.

«От этих вопросов напрямую зависит боеспособность Вооруженных Сил. Именно это обстоятельство придает особую актуальность нашему сбору. Мы с вами должны подробно проанализировать нашу работу в прошедшем году, сделать практические выводы, подвести итоги и, конечно, наметить задачи на текущий 2017 год. По результатам сбора мы должны четко и ясно сформулировать направления кадровой работы в этом году», ­ – заключил Николай Панков.

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