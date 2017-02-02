02.02.2017 (17:08)

В Москве прошел специальный сбор начальников кадровых органов Вооруженных Сил России

В Министерстве обороны прошел специальный сбор начальников кадровых органов Вооруженных Сил РФ.

Выступивший на нем начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин призвал кадровиков искать нестандартные и неординарные подходы к комплектованию офицерских должностей.

«Прежде всего, хотел бы подчеркнуть, что самая главная задача 2016 года — сохранение кадрового потенциала и обеспечение требуемого уровня укомплектованности профессиональными кадрами всех составов военнослужащих, выполнена», — заявил Виктор Горемыкин.

Он отметил, что такой результат был достигнут несмотря на увеличение штатной численности офицеров и перечня должностей, комплектуемых военнослужащими по контракту, а также малочисленность выпусков из военных учебных заведений.

«Приоритетными источниками комплектования офицерскими кадрами пока продолжает оставаться прием на военную службу офицеров запаса и из числа военнослужащих нижестоящих составов (контрактников) с высшим образованием», — рассказал Виктор Горемыкин.

Начальник Главного управления кадров военного ведомства подчеркнул, что «в целом все источники позволили нам принять на военную службу в 2016 году более 11 тыс. офицеров, что практически сопоставимо с полноценным выпуском из вузов Минобороны».

«Примером эффективной работы и неординарных подходов можно считать комплектование летных должностей. Впервые в 2016 году осуществлена подготовка летчиков, организованная путем профессиональной переподготовки в течение 1,5 лет офицеров инженерно-технического состава с высшим образованием. В прошлом году состоялся первый выпуск 49 летчиков. Сегодня обучение завершают еще 50 таких военнослужащих», — сообщил Виктор Горемыкин.

По его словам, «такие неординарные и одновременно эффективные подходы обеспечили устойчивое поддержание укомплектованности ряда офицерских должностей».

«Полагаем, что данная работа останется актуальной и в 2017 году — практически до начала полноценных выпусков из наших вузов. Кроме того, представляется целесообразным в текущем году сосредоточить усилия на поиске и реализации других таких же нестандартных, неклассических форм комплектования офицерских должностей», — обозначил круг задач Виктор Горемыкин.

Одновременно он подчеркнул, что «важнейшей задачей перспективного комплектования войск офицерами, безусловно, является подготовка военных кадров в вузах Минобороны».

«В 2017 вузы будут укомплектованы полностью. При этом учитывается необходимость комплектования и новых соединений, и дефицитных специальностей, в том числе летных, и потребности Национального центра управления обороной РФ», — отметил Виктор Горемыкин.

«Увеличение численности кандидатов на поступление в наши вузы, высокий конкурс в 2016 году возникли не сами по себе, этому во многом способствовало проведение в феврале во всех субъектах страны первой Всероссийской информационно-агитационной акции «Есть такая профессия - Родину защищать!». С учетом полученного успешного опыта была проведена вторая такая акция уже в декабре. В ней приняли участие более 1 млн человек», — рассказал Виктор Горемыкин.

По его словам, в результате в среднем конкурс составил около 10 человек на учебное место, что позволило отобрать на первый курс наиболее подготовленных и мотивированных кандидатов.



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