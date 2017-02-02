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02.02.2017 (14:00)

Главное командование Сухопутных войск проводит «круглый стол», посвященный организации учебного процесса в суворовских и кадетских училищах

На базе Казанского суворовского военного училища под руководством главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-полковника Олега Салюкова проходит двухдневный  (1-2 февраля) «круглый стол», посвященный  организации учебной деятельности в довузовских образовательных учреждениях.

Более 100 участников мероприятия обсудят вопросы, связанные с  повышением качества обучения суворовцев и кадет, воспитанием у них высоких нравственных качеств, любви к родному Отечеству.

На «круглый стол» приглашены представители Главного командования Сухопутных войск, Правительства Российской Федерации, Главного Управления кадров Минобороны, руководители ведущих вузов Сухопутных войск.

Участникам будут продемонстрированы уникальные мастер-классы, способствующие повысить уровень подготовки воспитанников к Всеармейским олимпиадам и итоговым государственным аттестациям, представлены современные методики проведения уроков по различным дисциплинам в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
Сухопутные войска
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