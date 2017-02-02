02.02.2017 (09:13)

Командующий войсками ЮВО проверил боеготовность российской военной базы в Южной Осетии

Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников в рамках инспекционной поездки в соединения и воинские части 58-й общевойсковой армии проверил состояние боевой готовности российской военной базы, дислоцированной в Южной Осетии.

Дежурной смене соединения было передано боевое распоряжение на приведение в высшую степень боевой готовности мотострелкового, танкового, артиллерийского подразделений, частей противовоздушной обороны и материально-технического обеспечения.

Отдельные подразделения военной базы совершили марш на штатной технике в назначенные районы. На высокогорном полигоне Дзарцеми военнослужащие выполнили боевые стрельбы из вооружения танков Т-72А, боевых машин пехоты БМП-2, самоходных гаубиц «Гвоздика», минометов «Сани», автоматических и ручных гранатометов АГС-17 и РПГ-7, а также стрелкового оружия.

Помимо этого, были отработаны действия при ведении маневренной обороны в горах и отражении атаки превосходящих сил условного противника, по нанесению ему максимального огневого поражения.

К проверке были привлечены более 500 военнослужащих и задействовано около 100 единиц вооружения и военной техники.

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