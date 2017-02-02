02.02.2017 (11:12)

316 лет назад был издан указ Петра I, положивший начало Балтийскому флоту

2 февраля 1701 г. Петром I был издан указ, в котором царь повелевал начать строительство на Ладожском озере шести 18-пушечных кораблей. Таким образом, было положено начало Балтийскому флоту (БФ). Главная база флота располагалась в Кронштадте.

Боевая история БФ началась победой во время 20-летней Северной войны над флотом Швеции. Далее были успешные морские походы 1813-1814 гг. Созданный Петром I флот славен не только одержанными им победами во время военных действий. БФ внёс огромный вклад в мировую географическую науку своими экспедициями, изобретениями, открытиями. БФ прославили выдающиеся личности — И.Ф. Крузенштерн, Ф.П. Литке, Ю.Ф. Лисянский, Ф.Ф. Беллинсгаузен, А.А. Попов, С.О. Макаров и многие другие.

Сегодня БФ представляет собой сбалансированную разновидовую группировку сил и войск, имеющую в своём составе надводные и подводные силы, авиацию и войска противовоздушной обороны, береговые войска, а также части материально-технического обеспечения.

Геополитическая обстановка в мире за три столетия подтвердила, что существование БФ является объективной и исторически оправданной необходимостью, одним из непременных условий безопасности России на западном направлении.

Сегодня все части БФ находятся в постоянной боевой готовности и способны приступить к выполнению задач по предназначению в кратчайшие сроки. На морских полигонах корабли и суда постоянно обеспечивают испытание новых образцов вооружения и военной техники для военно-морского флота России. Здесь создана мощная кораблестроительная база, позволяющая выпускать самые современные корабли и вспомогательные суда.

В боевом составе флота активно действуют несколько современных ракетных кораблей, оснащенных новейшим вооружением и техническими средствами. Это корветы «Стерегущий», «Сообразительный», «Бойкий» и «Стойкий». Соединение десантных кораблей флота получило новейшие десантные катера на воздушной каверне проекта 21820 типа «Дюгонь», предназначенные для скоростной переброски морем и высадки на необорудованное побережье личного состава и боевой гусеничной, колесной и другой военной техники.

На флот продолжают поступать морские, рейдовые буксиры, водолазные и спасательные катера различных проектов, предназначенные для выполнения широкого спектра задач.

Береговые войска флота и части ПВО, дислоцированные в Калининградской области, тоже оснащены современными образцами вооружения и военной техники. На флот поступают боевые машины, системы артиллерии и противовоздушной обороны, а также различная специальная и автомобильная техника.

Экипажи кораблей БФ постоянно находятся в море, отрабатывая курсовые задачи, несут боевые вахты в различных районах Мирового океана. Расширяется и география походов моряков-балтийцев. Боевые корабли и вспомогательные суда БФ выполняли задачи в Карибском, Северном, Черном, Средиземном морях, Атлантическом, Индийском океанах, посетив с неофициальными визитами и деловыми заходами свыше 20 портов иностранных государств: Испании, Греции, Мальты, Кипра, Джибути, Султаната Оман, Кубы, Тринидад и Тобаго и других стран.

В нынешнем году кораблям флота предстоит совершить дальние походы в Северное, Средиземное моря, в Антарктику и другие районы.

Моряки БФ достойно выполняют возложенные на них обязанности, совершенствуют профессиональное мастерство и морскую выучку, добросовестно выполняют свой воинский долг, с честью несут нелегкую службу по защите государственных интересов России и обеспечению ее безопасности.

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