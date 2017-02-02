02.02.2017 (14:55)

Разведчики ЗВО учатся корректировать контрбатарейную стрельбу

Военнослужащие разведывательных подразделений Западного военного округа (ЗВО), дислоцированных в Ленинградской, Нижегородской и Тамбовской областях, совместно с командирами артиллерийских батарей приступили в ходе полевого выхода к одному из самых сложных видов подготовки — корректированию контрбатарейной стрельбы.

С помощью станции разведки «Зоопарк», радиолокационного комплекса разведки и контроля стрельбы «Аистенок» разведчики производят засечку огневых позиций условного противника, передают их координаты, контролируют результаты стрельбы и корректируют огонь артиллерии.

Занятия проходят в дневное и ночное время. Всего к ним привлечено более 300 военнослужащих.

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