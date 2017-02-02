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02.02.2017 (09:44)

Морская пехота Каспийской флотилии вышла на полигоны

На горном полигоне Аданак в Республике Дагестан и на войсковом стрельбище  Пески Артиллерийские  в Астраханской области проводятся полевые занятии по боевому слаживанию подразделений  морской пехоты Каспийской флотилии.

В полевых выходах принимают участие около 1000 военнослужащих, задействовано более 200 единиц вооружения, военной  и специальной техники. С морскими пехотинцами проведут более 100 мероприятий боевой подготовки.

Также военнослужащие в составе подразделений выполнят боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, вооружения боевых машин и   артиллерийских систем.

Наводчики вооружения бронетранспортёров учатся вести разведку целей, корректировать огонь  в движении и на месте, а водители отрабатывают приёмы вождения по пересечённой местности с преодоления различных препятствий.

Полевые занятия с подразделениями морской пехоты продлятся на полигонах до конца апреля текущего года.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Южный военный округ , Военно-Морской Флот , Каспийская флотилия , Морская пехота
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