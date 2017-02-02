02.02.2017 (13:23)

Подводники Кольской флотилии разнородных сил Северного флота прошли курс спасательной подготовки

Экипажи кораблей и офицеры штаба соединения подводных лодок Кольской флотилии разнородных сил Северного флота прошли курс спасательной подготовки подводников на базе учебно-тренировочного комплекса объединения.

В ходе плановых занятий они изучили теорию и практику легководолазной подготовки, борьбы за живучесть корабля.

В качестве одного из основных её элементов подводникам пришлось до совершенства освоить выход через торпедный аппарат, диаметр которого составляет 533 миллиметра, и свободное всплытие с глубины 10 метров.

Это один из наиболее сложных элементов подготовки, который требует от каждого подводника не только хорошей физической подготовки, но и психологической выдержки.

В рамках курса по борьбе за живучесть отрабатывались также такие элементы, как посадка в спасательный плотик и действия аварийно-спасательных групп в борьбе с водой и огнем.

Экипажи подводных лодок допускаются к отработке задач в море лишь после того, как каждый подводник сдаст обязательные элементы спасательной подготовки.

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