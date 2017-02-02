02.02.2017 (13:55)

В мотострелковой бригаде ЮВО на Ставрополье началась подготовка к конкурсу «Снайперский рубеж-2017»

На полигоне Николо-Александровский в Ставропольском крае военнослужащие роты снайперов мотострелковой бригады Южного военного округа (ЮВО) начали подготовку к конкурсу полевой выучки снайперских подразделений «Снайперский рубеж», который будет проводиться в рамках Армейских международных игр - 2017. В ходе практических занятий они учатся поражать цели без пристрелочного выстрела и применять подручные средства для маскировки огневых позиций, в том числе на местности без естественных укрытий.

При подготовке снайперов особое внимание уделяется вопросам разведки целей и определения дальности до них, ведению прицельного огня из снайперских винтовок СВД и СВД-С на дистанциях от 500 до 1300 метров в сложных физико-географических условиях днем и ночью, а также корректированию огня с применением приборов наблюдения и прицеливания.

Завершающим этапом занятий станет 3-километровый марш-бросок, во время которого снайперы продемонстрируют навыки в ориентировании на местности. В конечной точке маршрута им предстоит показать свое умение поражать живую силу условного противника на предельно дальних дистанциях.

В подготовке к конкурсу принимают участие около 50 снайперов мотострелковой бригады, среди которых есть как опытные военнослужащие по контракту, имеющие боевой опыт, так и новобранцы, призванные осенью прошлого года.

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