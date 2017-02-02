02.02.2017 (12:33)

В Ростовской области началось летно-тактическое учение с экипажами авиабазы армейской авиации ЮВО

В Ростовской области началось летно-тактическое учение (ЛТУ) с экипажами авиабазы армейской авиации Южного военного округа (ЮВО), на которое привлечены более 100 летчиков, бортовых специалистов и техников, а также задействовано 10 вертолетов.

В течение трех дней экипажи транспортно-штурмовых и ударных вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор», Ми-28Н «Ночной охотник» будут решать поставленные задачи над незнакомой местностью в отрыве от пункта постоянного базирования.

За это время вертолетчикам предстоит совершить более 30 вылетов как с постоянных, так и временных аэродромов. Полетные задания экипажи будут выполнять в условиях применения условным противником истребительной авиации и средств ПВО.

В частности, им предстоит отработать погрузку военной техники, боеприпасов и личного состава на борт воздушного судна, высадку подкрепления в заданном районе в ходе оборонительных действий мотострелковых подразделений.

ЛТУ пройдет как в светлое, так и тёмное время суток, в условиях минимальной видимости.

На учение помимо летного состава привлекаются специалисты наземного обеспечения полетов, которым предстоит в полевых условиях организовать связь с экипажами, находящимися на задании, радиотехническую поддержку полетов.

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