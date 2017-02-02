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02.02.2017 (12:10)

Инспекторы ВАИ Западного военного округа осваивают приемы экстремального и контраварийного вождения

Сотрудники военной автомобильной инспекции (ВАИ) Западного военного округа (ЗВО) осваивают приемы экстремального и контраварийного вождения на специальном полигоне в Ленинградской области, который предназначен для отработки высшего водительского мастерства.

Начальной контраварийной подготовкой предусмотрены теоретические занятия и тренировки на тренажерах. Инспекторы изучат устройство автомобиля, работу его вспомогательных систем, правила торможения, проезда неровностей, прохождения поворотов и др.  

Во время тренажерной подготовки им предстоит отработать технику скоростного вращения руля, различные хваты рулевого колеса, силовое и комбинированное руление, а также реакцию на потерю устойчивости и управляемости машины.

На итоговых практических занятиях инспекторы выполнят  упражнения по экстремальному торможению, преодолению линейной и смещенной змейки, маневрированию задним ходом и др.

Для приобретения высшего класса управления автомобилем необходимо будет выполнить более сложные групповые задания: движение в колонне с перестроением на различных скоростях, сопровождение и прикрытие автомобиля,  атакующее вождение, и всё это в условиях гололеда и снежных заносов.

Каждый водитель за время обучения отработает действия, которые необходимы для выхода из критических дорожных ситуаций. По завершении подготовки  сотрудники ВАИ сдадут экзамен по знанию правил дорожного движения и получат свидетельства на управление транспортными средствами со специальными сигналами.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , ВАИ
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