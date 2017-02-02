02.02.2017 (11:31)

Ракетно-артиллерийское соединение Тихоокеанского флота на Камчатке поднято по тревоге в рамках проверки боеготовности

Командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Сергей Авакянц инспектирует соединения и воинские части, дислоцированные на Камчатке. Проверке подвергаются надводные корабли, подводные лодки и части береговых войск флота.

В рамках инспекции камчатской группировки войск (сил) адмирал Сергей Авакянц проверяет боевую готовность ракетно-артиллерийского соединения.

По сигналу тревоги ракетные дивизионы берегового соединения ТОФ вышли из пункта постоянной дислокации в позиционные районы для проведения занятий по боевой подготовке.

В ходе проверки более 500 ракетчиков отработают вопросы организации походного охранения, развертывания береговых противокорабельных ракетных комплексов «Редут» и «Рубеж», нанесения ударов по кораблям условного противника, а также ведения противовоздушной обороны.

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