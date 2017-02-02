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02.02.2017 (10:12)

Военнослужащие очередного набора школы снайперов ЗВО приступили к практическим занятиям на полигоне в Ленинградской области

Курсанты школы снайперов Западного военного округа (ЗВО) в Ленинградской области приступили к практическим занятиям на тактическом и мишенном полях полигона.

Военнослужащие учатся меткой стрельбе из современных снайперских винтовок АСВК и СВ-98 в любую погоду днем и ночью, осваивают навыки ведения разведки и маскировки на местности. Скрытность и удобство при выполнении поставленных задач им обеспечивает маскировочный костюм «Леший».

В учебном процессе планируется активно применять игровые приемы обучения, в частности, «снайперские дуэли».

По окончании курса подготовки в школе снайперов военнослужащие вернутся в свои подразделения, где уже сами в качестве инструкторов будут обучать своих сослуживцев снайперскому искусству.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ , Специальная подготовка
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