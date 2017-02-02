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02.02.2017 (10:33)

Командующий войсками ЮВО инспектирует соединения и воинские части 58-й армии

Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников с комплексной комиссией штаба ЮВО проводит рабочую поездку в соединения и воинские части 58-й армии, дислоцированные в Северо-Кавказском регионе.

Во время инспекции командующий войсками ЮВО проверит состояние вооружения, военной техники и учебно-материальной базы, ход строительства объектов инфраструктуры в военных городках, заслушает должностных лиц по вопросам жизнедеятельности и укомплектованности личным составом.

Особое внимание будет уделено вопросам организации занятий по боевой подготовке войск на полигонах и выполнению мероприятий боевой готовности воинских частей.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Мотострелковые войска , Южный военный округ
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