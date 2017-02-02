02.02.2017 (09:52)

Расчеты автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя» ВВО в рамках сбора выполняют упражнения учебных стрельб

В общевойсковых объединениях Восточного военного округа (ВВО) стартовал практический этап сбора с гранатометчиками.

На общевойсковых полигонах в Забайкалье, Бурятии, Амурской и Сахалинской областях, Хабаровском и Приморском краях расчеты автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя» на практике демонстрируют свои умения. Военнослужащие выполняют упражнения по ведению огня по неподвижным и движущимся мишеням с места и после передвижения, в том числе по групповым целям. Стрельбы будут проходить как днем так и ночью.

Ранее участники сбора прошли курс теоретической подготовки, детально изучили вверенное вооружение и в составе расчетов научились приемам и правилам стрельбы из гранатометов.

Сбор, в котором принимают участие более 500 военнослужащих всех категорий, завершится проведением упражнений контрольных стрельб в составе подразделений.

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