02.02.2017 (08:12)

В январе более 400 военнослужащих Восточного военного округа получили служебное жилье

В январе свыше 400 военнослужащих соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО) были обеспечены служебным жильем, а 20 семей военнослужащих получили ключи от квартир для постоянного проживания.

Кроме того, в 2017 году из федерального бюджета уже выделены денежные средства на выдачу жилищных субсидий для приобретения (строительства) около 900 жилых помещений, предназначенных военнослужащим ВВО.

Напомним, что в 2016 году около 1400 военнослужащих ВВО приобрели в собственность квартиры на выделенные им жилищные субсидии на сумму 7,8 млрд рублей.

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