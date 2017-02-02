02.02.2017 (07:28)

Летчики-истребители ВВО отработали ведение воздушных боев в небе над Приморьем

Летчики истребительного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО) провели ночные полеты с отработкой тактики ведения воздушного боя с самолетами условного противника.

Экипажи выполнили комплекс различных элементов боевой подготовки в небе, где особое внимание уделялось технике ночного пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на разных высотах и скоростях.

При отработке задач летных смен экипажи самолетов Су-30М2 и Су-35С в ходе тактического противоборства поочередно проводили тренировки по поиску, обнаружению и уничтожению самолетов условного противника.

Учебно-тренировочные полеты проходили как над акваторией залива Петра Великого, так и с привязкой к местности над Амурским заливом.

По материалам объективного контроля задачи по перехвату «самолетов-нарушителей» экипажами были выполнены успешно.

Приморский истребительный авиационный полк в марте 2016 года был укомплектован многоцелевыми сверхманёвренными истребителями Су-35С, поколения «4++». А в декабре 2016 модернизированными истребителями-перехватчиками МиГ-31БМ.

В начале 2016 года летно-технический состав авиаполка полностью завершил переобучение на многоцелевые истребители Су-30СМ и Су-35С, а также на модернизированные истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

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