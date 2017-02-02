02.02.2017 (06:46)

Журналисты Приморского края претендуют на призы в девяти номинациях конкурса «Медиа-Ас-2017»

Более 30 журналистов Приморского края подали заявки для участия в окружном этапе конкурса «Восточный Медиа-Ас–2017». Он проводится в рамках Всероссийского фестиваля прессы, организованного Минобороны России в целях поощрения представителей СМИ, военных экспертов, представителей медиапрофессий, общественности и блогеров, которые занимаются освещением военной тематики и вносят значительный вклад в поддержание позитивного имиджа Вооруженных Сил Российской Федерации.

В этом году сотрудники приморских СМИ представили наиболее яркие и интересные публикации по девяти номинациям, в числе которых «Лучшие кадры», «Командный голос», «Сила слова», «Стиль жизни», «Проект специального назначения», «Молния», «Главный калибр», «На острие атаки» и «Прорыв».

Работа конкурсной комиссии продолжится до 17 февраля. Лучшие работы будут отобраны в номинациях, предусмотренных для сотрудников телевизионных и печатных СМИ, информационных агентств, радиостанций, фотографов и интернет-изданий, включая блогеров.

Напомним, что по результатам конкурса «Медиа-Ас–2016» победителем в номинации «Проект специального назначения» стала журналист программы «Рота, подъем!» телекомпании «ОТВ-Прим» Ольга Адаменко, в номинации «Прорыв» лучшей была Надежда Егорова МИА «Россия сегодня». Приз за «Главный калибр» завоевал фотокорреспондент ИА «ТАСС» по Дальневосточному федеральному округу Юрий Смитюк. В категории «Стиль жизни» победил блогер Алексей Прушинский. Документальный фильм «История атомного подводного флота на Тихом океане» телекомпании «ОТВ-Прим» автора Владимира Ощенко стал лучшим в номинации «Взгляд».

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