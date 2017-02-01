01.02.2017 (16:15)

В 2016 году Военная автоинспекция провела комплекс профилактических мероприятий для повышения безопасности дорожного движения

По заявлению начальника Военной автомобильной инспекции (ВАИ) Министерства обороны Российской Федерации Главного управления военной полиции Минобороны России полковника Сергея Постникова, в 2016 году был проведен целый ряд профилактических мероприятий для повышения безопасности дорожного движения.

«Прежде всего, это различные акции и операции, направленные на доведение до водителей, старших машин и пассажиров требований по безопасности дорожного движения. В ходе них инспекторы объясняют и показывают последствия того или иного нарушения правил дорожного движения, разъясняют административную и уголовную ответственность, а самое главное — ответственность с моральной точки зрения», — сказал полковник Сергей Постников.

По его словам, в 2016 году были проведены акции, приуроченные ко Всемирному дню отказа от автомобиля, Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, Дню автомобилиста, в том числе военного, Всемирному дню молодёжи и началу учебного года в образовательных учреждениях. Кроме того, в войсках прошли акции, названия которых говорят сами за себя: «Трезвый водитель», «Автошина», «Неуплаченный штраф», «Чистое стекло».

По инициативе начальников территориальных ВАИ проведены мероприятия, которые можно отнести к новым методам в области пропаганды безопасности дорожного движения. Так, начальник 62-й военной автомобильной инспекции (Смоленск) майор Андрей Чеусов разместил по согласованию с местной администрацией наглядную агитацию по безопасности дорожного движения на общественном транспорте (автобусе и трамвае). Начальник 69-й военной автомобильной инспекции (Тамбов) майор Яков Пресняков периодически приглашает в гости учащихся образовательных учреждений для ознакомления с деятельностью ВАИ. Начальники 71-й и 193-й военных автомобильных инспекций регулярно принимают участие в учебных и профилактических мероприятиях совместно с отрядами юных инспекторов движения.

«В 2016 году нами совместно с агентством «Военинформ» Минобороны России снято и направлено в войска три короткометражных фильма по безопасности дорожного движения. Ролики «Важная задача», «Пристегнись» и «Это лишнее» носят характер социальной рекламы, и в то же время в них заложен учебно-методический смысл. Они рассчитаны на широкую аудиторию, от водителя до командира воинской части», — сообщил начальник ВАИ Министерства обороны Российской Федерации.

Офицер также отметил, что по инициативе преподавателя Московского суворовского военного училища Андрея Гурьянова совместно с ВАИ были разработаны методические пособия «Энциклопедия детской дорожной безопасности» и «Автодело» для распространения в довузовских военных образовательных учреждениях Минобороны России.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице