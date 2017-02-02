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02.02.2017 (05:40)

В Москве пройдет пресс-конференция, посвященная III зимним Всемирным военным играм в Сочи

В пятницу, 3 февраля, в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная проведению III зимних Всемирных военных игр в Сочи.

В мероприятии примут участие начальник Управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил России Олег Боцман, начальник ЦСКА Михаил Барышев, первый заместитель начальника ЦСКА, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина, заместитель начальника ЦСКА по работе с личным составом, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова.

Справочно:

Зимние Всемирные военные игры — мультиспортивные соревнования среди спортсменов-военнослужащих, которые проходят один раз в четыре года и призваны объединить вооруженные силы различных стран с помощью спорта. Игры пройдут с 23 по 28 февраля в Сочи.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
ЦСКА , Зимние Всемирные армейские игры — 2017 , III зимние Всемирные военные игры CISM2017 , Спорт
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