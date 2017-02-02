02.02.2017 (01:11)

С подразделениями РХБ защиты РВСН проводится тренировка по оценке последствий применения оружия массового поражения

С подразделениями радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) проводится тренировка по оценке последствий применения оружия массового поражения. К ней привлечено около 1000 военнослужащих, задействовано более 100 единиц специальной техники. На пунктах управления развернуто более 50 постов РХБ наблюдения.

В ходе тренировки подразделения РХБ защиты РВСН задействуются в ликвидации последствий условных аварий на РХБ опасных объектах. При этом организовано взаимодействие с полками РХБ защиты Западного, Центрального и Южного военных округов, территориальными органами МЧС России.

Особенность тренировки — привлечение сил и средств медицинских подразделений и организация взаимодействия с территориальными органами санитарно-эпидемиологического контроля, а также дежурных смен управления повседневной деятельностью для организации информационного обмена о РХБ обстановке, что повысило оперативность принятия решений органами военного управления в условиях РХБ заражения.

В ходе тренировки организована отработка совместных задач с ракетными полками подвижных грунтовых ракетных комплексов «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс». Будет проведена полная специальная обработка свыше 70 единиц крупногабаритной техники, включая пусковые установки, а также оценена работа должностных лиц объединений и соединений РВСН по организации и управлению выполнением комплекса мероприятий приведения подразделений РХБ защиты в боевую готовность.

К тренировке привлечены пункты управления Единой системы выявления и оценки масштабов и последствий РВСН, ракетных объединений и соединений, полигонов, отдельных частей РВСН, а также подразделения РХБ защиты и посты РХБ наблюдения соединений и воинских частей РВСН.

Тренировка позволит повысить уровень практической выучки подразделений РХБ защиты к выполнению мероприятий в условиях диверсий на РХБ опасных объектах.

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