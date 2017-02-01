01.02.2017 (22:19)

Экипажи штурмовиков и бомбардировщиков ВКС уничтожили аэродром условного противника под Липецком

В Липецкой области экипажи штурмовиков Су-25 и фронтовых бомбардировщиков Су-24М Воздушно-космических сил (ВКС) отработали задачи уничтожения в составе группы объектов аэродрома условного противника.

Летчики Липецкого авиационного центра совершили парные взлеты с аэродрома базирования, полет в плотных строевых порядках в составе штатных пар и звеньев, выполнили пуски неуправляемых ракет и стрельбу из авиационных пушек по наземным целям на полигоне, обозначающим сооружения аэродрома, автомобильную и авиационную технику условного противника.

Во время полетов экипажи обнаруживали цели по заданным координатам, преодолевали средства противовоздушной обороны при подлете к цели и, после применения авиационных средств поражения, уходили от объектовых средств ПВО путем маневрирования.

Летный состав ВКС выполнял задачи с применением специализированной вычислительной подсистемы СВП-24, позволяющей в режиме реального времени путем целеуказаний уничтожать наземные цели с высокой точностью.

Всего в полетах на боевое применение приняли участие более 10 экипажей штурмовой и бомбардировочной авиации ВКС.

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