01.02.2017 (17:40)

Два дивизионных комплекта новейших РСЗО «Торнадо-Г» поступят в войска ЗВО

Два дивизиона новейших реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» поступят на вооружение реактивно-артиллерийских и мотострелковых соединений Западного военного округа (ЗВО).

Новая 122-мм РСЗО «Торнадо-Г» идет на смену РСЗО «Град». По боевой эффективности она в 2,5-3 раза превосходит свою предшественницу за счет применения более мощных боеприпасов, автоматизированной системы наведения и прицеливания, новейших средств топопривязки и навигации, увеличения точности огня и сокращения времени развертывания из походного положения в боевое.

РСЗО «Торнадо-Г» предназначена для поражения находящихся на открытой местности и в укрытиях живой силы, бронетехники, артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов.

Первые боевые стрельбы из РСЗО «Торнадо-Г» артиллеристы выполнят уже в первом квартале текущего года в рамках полевого выхода.

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