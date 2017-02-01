01.02.2017 (16:05)

Конкурсная комиссия ЦВО выберет лучших военных журналистов в рамках окружного этапа фестиваля прессы «Медиа-Ас»

Конкурсная комиссия Центрального военного округа (ЦВО) принимает заявки на участие в окружном этапе Всероссийского фестиваля прессы «Медиа-Ас–2017» от журналистов, фотокорреспондентов и СМИ, работающих на территории 29 регионов России — от Саратовской до Иркутской областей, а также на территории Таджикистана и Киргизии, где расположены военные объекты Вооруженных Сил Российской Федерации.

Жюри выберет лучшие документальные фильмы и телевизионные репортажи на военную, военно-историческую и патриотическую тематику, информационные сообщения и материалы в печатных СМИ, фотоработы и фоторепортажи, публикации в электронных СМИ.

Заявки на окружной этап «Медиа-Ас–2017» принимаются до 17 февраля. В конкурсе могут принимать участие журналисты и коллективы авторов, опубликовавшие материалы в период с 1 января по 31 декабря 2016 года. Финал и награждение состоится феврале в Екатеринбурге.

Конкурс СМИ «Медиа-Ас-Центр 2017» проводится по 7 номинациям:

«Лучшие кадры» — за лучший новостной репортаж;

«Командный голос» — за лучшую радиопрограмму;

«Сила слова» — за лучший материал в печатных СМИ;

«Стиль жизни» — за лучший материал в периодических современных изданиях, рассчитанных на узкую читательскую аудиторию;

«Проект специального назначения» — за лучший комплексный информационно-развлекательный проект (шоу, серию программ и т.п.);

«Молния» — за лучшую работу в информагентстве;

«Главный калибр» — за лучшую фотоработу;

«На острие атаки» — за лучший материал в региональных (местных) СМИ;

«Прорыв» — лучший дебют года.

В прошлом году в финал Всероссийского фестиваля прессы «Медиа-Ас–2016» вышла победитель окружного этапа ЦВО, старший корреспондент Уральского регионального информационного центра агентства ТАСС Алина Имамова.

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