01.02.2017 (15:46)

Во Владикавказе стартовал чемпионат 58-й армии ЮВО по армейскому рукопашному бою

Во Владикавказском гарнизоне начался 7 открытый чемпионат 58-й общевойсковой армии Южного военного округа по армейскому рукопашному бою.

В турнире принимают участие около 150 военнослужащих из Северной Осетии - Алании, Кабардино-Балкарии, Чечни, Ингушетии и Южной Осетии, а также две гражданские команды — «Самбо Осетии» и «Колизей» от северо-осетинских спортивных клубов.

Мастерам боевых единоборств предстоит напряженная борьба в поединках по 7 весовым категориям за право войти в армейскую сборную. Бойцы будут соревноваться в командно-личном зачете по смешанной системе с выбыванием после 6 штрафных очков.

«Армейский рукопашный бой формирует у военнослужащего смелость, решительность в действиях не только на спортивной площадке, но и в боевых условиях, при выполнении поставленных задач, люди крепнут в психологическом плане», — подчеркнул помощник командующего объединением по физической подготовке подполковник Андрей Цацин, приветствуя спортсменов на открытии чемпионата.

Его победители будут награждены ценными призами, кубками и медалями. Лучшие бойцы будут представлять общевойсковую армию на чемпионате Южного военного округа.

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