01.02.2017 (13:15)
Зенитчики Каспийской флотилии в ходе учения отразили удары средств воздушного нападения условного противника
Корабельные расчёты противовоздушной обороны кораблей, дежурная смена территориального центра управления Каспийской флотилии и пункты управления корабельных соединений приняли участие в совместном учении по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника.
В нем было задействовано около 20 надводных кораблей, катеров и судов объединения, в том числе ракетные корабли «Татарстан» и «Дагестан», малые ракетные и артиллерийские корабли «Град Свияжск», «Углич», «Волгодонск», «Махачкала» и «Астрахань».
В ходе учения дежурной сменой центра управления флотилии была проверена организация управления силами и средствами ПВО при отражении ударов с воздуха по пунктам базирования и кораблям в море.
Особое внимание при этом уделялось отработке различных вариантов целераспределения, а также постановке огневых задач расчетам ПВО кораблей по предоставленным каналам связи.
Для отражения атаки средств воздушного нападения условного противника моряки применили зенитно-артиллерийские установки «Палаш» и «Пальма», а также артиллерийские установки АК-630.