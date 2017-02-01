01.02.2017 (13:15)

Зенитчики Каспийской флотилии в ходе учения отразили удары средств воздушного нападения условного противника

Корабельные расчёты противовоздушной обороны кораблей, дежурная смена территориального центра управления Каспийской флотилии и пункты управления корабельных соединений приняли участие в совместном учении по отражению ударов средств воздушного нападения условного противника.

В нем было задействовано около 20 надводных кораблей, катеров и судов объединения, в том числе ракетные корабли «Татарстан» и «Дагестан», малые ракетные и артиллерийские корабли «Град Свияжск», «Углич», «Волгодонск», «Махачкала» и «Астрахань».

В ходе учения дежурной сменой центра управления флотилии была проверена организация управления силами и средствами ПВО при отражении ударов с воздуха по пунктам базирования и кораблям в море.

Особое внимание при этом уделялось отработке различных вариантов целераспределения, а также постановке огневых задач расчетам ПВО кораблей по предоставленным каналам связи.

Для отражения атаки средств воздушного нападения условного противника моряки применили зенитно-артиллерийские установки «Палаш» и «Пальма», а также артиллерийские установки АК-630.

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